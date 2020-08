Inter-Bayer Leverkusen: in questi minuti Conte si focalizza sugli avversari

Inter-Bayer Leverkusen è sempre più vicina e i nerazzurri si preparano a sfidare i tedeschi. In questi minuti, Antonio Conte sta svolgendo in albergo una sessione video con la squadra, in modo da analizzare al meglio pregi e difetti degli avversari. Lo riferisce Andrea Paventi per SkySport24

VERSO INTER-BAYER LEVERKUSEN – In queste ore, Antonio Conte sta studiando i punti di forza del Bayer Leverkusen in albergo. Nella consueta sessione video, infatti, l’allenatore sta valutando le caratteristiche e i pericoli degli avversari di domani. Una partita essenziale per la stagione dell’Inter e il percorso in Europa League. Nel tardo pomeriggio è invece confinata la parte dedicata alla stampa e l’allenamento.