Inter-Bayer Leverkusen, Europa League: lâ€™arbitro designato per la partita

Inter-Bayer Leverkusen, Europa League: l’arbitro designato per la partita

Inter-Bayer Leverkusen si giocherà lunedì alle ore 21 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf, in Germania. Per la partita, valida come gara secca dei quarti di finale di Europa League 2019-2020, l’UEFA ha appena ufficializzato la designazione: l’arbitro del match sarà Carlos del Cerro Grande della federazione spagnola.



INTER-BAYER LEVERKUSEN lunedì 10 agosto ore 21.00 (quarti Europa League)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Assistenti: Juan Carlos Yuste – Roberto Alonso Fernandez

Quarto ufficiale: Jesus Gil Manzano

VAR: Alejandro Hernandez Hernandez

Assistente VAR: José Maria Sanchez Martinez