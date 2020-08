Inter-Bayer Leverkusen, Conte concede un giorno di riposo: il programma

Inter-Bayer Leverkusen è la sfida in programma lunedì 10 agosto a Dusseldorf alle ore 21.00, valida per i quarti di finale di Europa League. Conte ha concesso un giorno di riposo alla squadra, poi domenica partenza per la Germania. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

CONSAPEVOLEZZA – Inter-Bayer Leverkusen è la sfida in programma lunedì alle ore 21.00, valida per i quarti di finale di Europa League. Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo alla squadra: «L’Inter va il Germania a sfidare il Bayer Leverkusen con una consapevolezza diversa e un grande rispetto da parte del club tedesco. Un giorno di riposo per l’Inter, poi via su un nuovo rettilineo. Domenica ritorno in Germania. L’enorme mole di lavoro fisico fatto dopo il lockdown sta dando i suoi frutti: la squadra sta bene e i giocatori hanno imparato a convivere con la stanchezza e hanno preso l’abitudine di giocare ogni tre giorni. Figuriamoci adesso che tra una partita e l’altra passano cinque giorni».