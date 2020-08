Inter-Bayer Leverkusen, c’Ã¨ Demirbay in mediana: le ultime

Inter-Bayer Leverkusen, c’è Demirbay in mediana: le ultime

Bosz come già noto perde Aranguiz dalla squalifica (vedi articolo), in attaccoDiaby e Bailey con Havertz, davanti c’è Volland. Le ultime di formazione del Bayer Leverkusen.

Domani Inter-Bayer Leverkusen sarà decisiva per il passaggio del turno alle semifinali di Europa League. La squadra allenata da Bosz dovrà fare a meno di Aranguiz, per questo motivo dovrebbe recuperare Demirbay per una maglia da titolare davanti la difesa in coppia con Baumgartlinger. In attacco ci saranno regolarmente Havertz, con Bailey e Diaby sugli esterni, Volland unica punta.

Di seguito la probabile formazione del Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgrave; Demirbay, Baumgartlinger; Diaby, Havertz, Bailey; Volland.