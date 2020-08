Inter-Bayer Leverkusen, Bosz cambia ancora? Havertz inamovibile

Condividi questo articolo

Verso Inter-Bayer Leverkusen, Peter Bosz potrebbe cambiare ancora qualcosa rispetto le formazioni ufficiali (vedi QUI). Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” in mediana uno tra Demirbay e Baumgartlinger potrebbero riposare.

LE ULTIME DI FORMAZIONE – Peter Bosz, che ricordiamo perde Aranguiz per squalifica – ammonito contro i Rangers – , potrebbe far giocare a centrocampo l’argentino Exequiel Palacios. Stando alle ultime di formazione, in coppia con lui in mediana giocherà solo uno tra Demirbay e Baumgartlinge. In avanti confermati Diaby, Wirtz con Havertz dietro all’unica punta Volland. In panchina Bailey.

Di seguito la probabile formazione del Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender (C), Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland.

Fonte: Sportmediaset.