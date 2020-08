Inter-Bayer Leverkusen, Amiri torna in gruppo. Bellarabi verso recupero

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della società tedesca, tornerà a disposizione Nadiem Amiri per Inter-Bayer Leverkusen. Oltre a lui, corre verso il recupero anche Karim Bellarabi.

SOSTITUTO – La squalifica di Charles Aranguiz per Inter-Bayer Leverkusen è sicuramente una brutta notizia per Peter Bosz. Il tecnico dei tedeschi, però, può contare sul ritorno di Nadiem Amiri per sostituire il giocatore, dopo aver seguito un periodo di isolamento a casa per aver avuto contatti con persone infettate dal Coronavirus. Oltre a lui, potrebbe tornare a disposizione anche Karin Bellarabi, fin qui indisponibile per un problema muscolare. Il tecnico deciderà se convocarlo dopo l’allenamento di questa sera a Düsseldorf, dove si giocherà la sfida di domani sera di Europa League.