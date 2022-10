Inter, Barella ci ha preso gusto! Calhanoglu una garanzia: le pagelle – CdS

L’Inter continua a vincere, tutto in discesa con la Sampdoria con il quarto gol consecutivo di Nicolò Barella. Hakan Calhanoglu davanti la difesa è ormai una certezza. Di seguito le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter ci mette un po’ a carburare, ma trovato il gol con Stefan de Vrij torna ad essere la squadra costruttiva degli ultimi tempi. A proposito di difesa, bene tutti compreso André Onana, sul finale bene su Pussetto però mai particolarmente impegnato: voto 6,5. Sufficienza per Milan Skriniar che non deve mai rimboccarsi le maniche, voto 7 invece per gli altri due: Stefan de Vrij regala il gol del vantaggio dopo venti minuti, mentre Alessandro Bastoni si inventa un altro lancio lungo da sessanta metri per Nicolò Barella che firma un altro gol straordinario: voto 7 per lui. Il migliore in campo, però, è Hakan Calhanoglu. Ormai una sicurezza per il centrocampo dell’Inter, una garanzia con le sue geometrie: voto 7,5. Joaquin Correa entra e segna un grande gol, il terzo stagionale: voto 7. Lautaro Martinez resta comunque un pericolo nonostante la marcatura stretta di Colley, ma in quella zona li fa ammonire tutti: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti