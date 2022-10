Inter-Barcellona, Xavi studia una sorpresa nella formazione con tanti assenti

Inter-Barcellona si gioca alle 21 e se Inzaghi ha da valutare Lautaro Martinez (vedi articolo), Xavi invece è privo di diversi giocatori (vedi convocati). Per questo nella formazione dei catalani è possibile una sorpresa.

L’OPZIONE NUOVA – Per Inter-Barcellona ieri Xavi aveva sorriso quando, in conferenza stampa, gli era stato chiesto di una possibile difesa a tre (vedi articolo). Invece, col passare delle ore, la novità tattica sembra essere sempre più probabile: 3-4-3, anche se con un adattamento. Giocando a tre dietro, i blaugrana porterebbero Marcos Alonso a fare il terzo centrale, con Eric Garcia e Andreas Christensen favoriti su Gerard Piqué per completare il terzetto. A spostarsi sulla sinistra, nella linea dei centrocampisti, sarebbe il classe 2004 Gavi. Confermando invece il 4-3-3 Marcos Alonso andrebbe terzino, con Sergi Roberto comunque a destra in ogni caso: o da esterno a tutta fascia o da laterale basso. E il già citato Gavi farebbe la mezzala sinistra.

LE CERTEZZE – Il Barcellona ha in Robert Lewandowski, e non poteva essere altrimenti, il principale realizzatore: già dodici gol in nove presenze stagionali, di cui tre in Champions League (tripletta al Viktoria Plzen). Il polacco sarà il centravanti, a prescindere dal modulo, con Raphinha e Ousmane Dembélé ai lati. In porta c’è Marc-André ter Stegen, che ha subito appena quattro reti in stagione l’ultima dal Bayern Monaco il 13 settembre. Pedri e Sergio Busquets gli altri due a centrocampo con Gavi. Il più esperto dei tre sarebbe, in caso di conferma dell’esclusione di Piqué, l’unico titolare dei ventidue in campo reduce dalla doppia sfida delle semifinali di Champions League 2009-2010 (nel ritorno al Camp Nou fece espellere Thiago Motta con una sceneggiata piuttosto ridicola). Questa la probabile formazione di Xavi per Inter-Barcellona: ter Stegen; Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Sergi Roberto, Busquets, Pedri, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.