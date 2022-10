Inter-Barcellona, Vincic l’arbitro in Champions League: la designazione

Inter-Barcellona si giocherà martedì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023: ci sarà Slavko Vincic della federazione calcistica slovena.



ARBITRO INTER-BARCELLONA (martedì 4 ottobre ore 21.00)

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA GRUPPO C

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik (Slovenia) – Andraz Kovacic (Slovenia)

Quarto ufficiale: Rade Obrenovic (Slovenia)

Arbitro VAR: Pol van Boekel (Olandese)

Assistente VAR: Dennis Higler (Olandese)