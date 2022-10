Inter-Barcellona, tifo delle grandi occasioni! Ultimi biglietti in vendita

Sarà una grande notte di UEFA Champions League quella di domani. Con il pubblico delle grandi occasioni che assisterà a Inter-Barcellona a San Siro. Saranno infatti più di settantamila gli spettatori attesi all’impianto.

QUASI SOLD OUT – Inter-Barcellona vedrà, come spesso accade, una massiccia presenza di tifosi nerazzurri. Un’altra grande notte europea per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata a vincere per aumentare le speranze di passaggio agli ottavi di finale della competizione. Secondo quanto riporta il sito ufficiale della società, saranno più di 70mila i tifosi attesi domani a San Siro. Con ancora gli ultimi pochi tagliandi in vendita.