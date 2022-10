Inter-Barcellona, tanti dubbi di formazione per Inzaghi e i problemi aumentano – CdS

L’Inter sfida Xavi, ma col Barcellona non ha mai vinto negli ultimi quattro precedenti. Secondo il Corriere dello Sport, tantissimi i dubbi di formazione di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida e i problemi non mancano.

TANTI DUBBI – Sarà un Inter-Barcellona ancora più complicato del solito. Il momento di difficoltà dei nerazzurri non dà certezza neanche sull’undici titolare che Simone Inzaghi potrebbe scegliere per sfidare gli spagnoli. Un 3-5-2 pieno di nodi da sciogliere: resistono i ballottaggi nella corsia mancina tra Robin Gosens e Federico Dimarco, e la difesa dove Acerbi e De Vrij si contendono un posto. Anche a destra, Inzaghi sceglierà alla vigilia: Dumfries e Darmian in corsa. Occhio pure alla regia interista, affidata contro la Roma ad Asllani: Mkhitaryan è in agguato, l’armeno insidia anche il posto di Calhanoglu. L’ultimo problema, però, si chiama Lautaro Martinez che potrebbe non essere della partita a causa di un problema muscolare (vedi QUI).

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona