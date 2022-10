Inter-Barcellona 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Barcellona è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023.

IMPRESA IMPENSABILE – L’Inter trova la vittoria che – forse – fa cambiare la stagione. Dopo un mese di oscenità la squadra di Simone Inzaghi si rialza nella serata che doveva essere la più difficile: quella contro il Barcellona. Decide un gol nel recupero del primo tempo di Hakan Calhanoglu, poi c’è tanto da resistere e questo avviene fino al 99′. Con un palo di Ousmane Dembélé come unica vera occasione per i catalani, ma tanta sofferenza e un lunghissimo check per un possibile rigore commesso da Denzel Dumfries all’inizio del recupero. In classifica è +3, fra otto giorni si replica al Camp Nou. Questo il tabellino di Inter-Barcellona.

INTER-BARCELLONA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij (77′ Acerbi), Bastoni; Darmian (76′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (85′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76′ Gosens); Lautaro Martinez, Correa (56′ Dzeko).

In panchina: Handanovic, Botis, Gagliardini, Bellanova, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen (58′ Piqué), Eric Garcia, Marcos Alonso (64′ Alex Baldé); Gavi (83′ Kessié), Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Rafinha (63′ Ansu Fati).

In panchina: Inaki Pena, Tenas, Ferran Torres, Jordi Alba, Casado, Torre.

Allenatore: Xavi

Arbitro: Slavko Vincic della federazione slovena (Klancnik – Kovacic; Obrenovic; VAR van Boekel; A. VAR Higler)

Gol: 45′ +2 Calhanoglu

Ammoniti: Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez, Bastoni, Onana (I), Busquets, Gavi (B), Xavi (B, allenatore), Inzaghi (I, allenatore)

Recupero: 3′ PT, 8′ ST