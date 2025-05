Inter-Barcellona 4-3 DTS (3-3), il tabellino della partita di Champions League

Inter-Barcellona è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari (3-3, andata 3-3): questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League 2024-2025.

È QUALCOSA DI MEMORABILE – L’Inter è in FINALE di Champions League! Un’impresa eroica, colossale, memorabile, da libri di storia, che dovrà essere completata il 31 maggio TORNANDO a Monaco di Baviera. Questa squadra ha fatto SETTE GOL IN DUE PARTITE al Barcellona degli extraterrestri, l’ha ripresa al terzo minuto di recupero dopo il ribaltone da 2-0 a 2-3 e l’ha VINTA nei tempi supplementari. Con gol al 99’ di Davide Frattesi per un 4-3 che entra già di diritto nella storia. Domani l’avversario tra PSG e Arsenal. Questo il tabellino di Inter-Barcellona.

INTER-BARCELLONA 4-3 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI (ANDATA 3-3) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (71’ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (108’ de Vrij), Barella, Calhanoglu (79’ Zielinski), Mkhitaryan (79’ Frattesi), Dimarco (55’ Carlos Augusto); M. Thuram, Lautaro Martinez (71’ Taremi).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Asllani, Re Cecconi, Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia (98’ Fort), Cubarsì (106’ Gavi), Inigo Martinez (76’ Araujo), Gerard Martin; F. de Jong, Pedri (106’ Pau Victor); Lamine Yamal, Dani Olmo (83’ Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres (90’ +1 Lewandowski).

In panchina: Inaki Pena, Astralaga, Ansu Fati, Christensen, Farré, Darvich.

Allenatore: Hansi Flick.

Arbitro: Szymon Marciniak della federazione polacca (Listkiewicz – Kupsik; Raczkowski; VAR Higler; A. VAR van Boekel).

Gol: 21’ Lautaro Martinez, 45’ +1 rig. Calhanoglu, 54’ Eric Garcia (B), 60’ Dani Olmo (B), 87’ Raphinha (B), 90’ +3 Acerbi, 99’ Frattesi.

Ammoniti: Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Acerbi, Bastoni (I), Inigo Martinez, Pau Victor (dalla panchina), Flick (B, allenatore).

Recupero: 3’ PT, 6’ ST, 3’ PTS, 2’ STS.