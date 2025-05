Inter-Barcellona 4-3, emozioni e numeri: la semifinale decisa dai dettagli! Le statistiche

Una semifinale da tramandare, quella tra Inter e Barcellona, chiusa sul 4-3 a San Siro per i nerazzurri dopo un totale di 7-6 tra andata e ritorno. Una battaglia tecnica, mentale e fisica, in cui l’Inter ha saputo piegare il predominio territoriale blaugrana con cinismo e organizzazione. Al netto delle emozioni e dei gol, sono le statistiche a raccontare una partita a tratti commovente per intensità e colpi di scena.

I DATI – Il possesso palla a fine gara è emblematico: 71% in favore del Barcellona. Un dato che conferma la volontà della squadra di Hansi Flick di gestire il gioco e imporre il proprio ritmo. Ma l’Inter, come spesso accaduto sotto la gestione Inzaghi, ha dimostrato di saper soffrire e colpire nei momenti chiave, sfruttando ripartenze letali e una precisione chirurgica. Il computo dei tiri evidenzia ancora di più il tenore della sfida: 22 conclusioni per il Barcellona, 13 per l’Inter. A fare la differenza è la qualità dei tentativi. Ben 10 tiri in porta per i blaugrana, ma anche 7 dell’Inter, che ha saputo trasformare quasi ogni occasione in un potenziale pericolo concreto.

LE STATISTICHE – Decisivo l’avvio shock dei nerazzurri, capaci di portarsi avanti 2-0 con una grande intensità. Poi la rimonta del Barcellona fino al 2-3, e il pareggio in extremis firmato Acerbi al 93’, che ha portato la sfida ai supplementari. Lì, ancora una volta, l’Inter ha saputo colpire con Frattesi e chiudere la contesa. In un confronto che ha messo in evidenza talento e forza mentale da entrambe le parti, l’Inter ha avuto il merito di concretizzare di più e gestire meglio i momenti chiave. Statistiche alla mano, è stata una vittoria di squadra, di spirito e di efficacia. E ora per i nerazzurri c’è una finale di Champions da giocare.

INTER-BARCELLONA 4-3 (7-6) – LE STATISTICHE