Inter-Barcellona sold-out a San Siro! Le ultime sulla coreografia, apertura cancelli e altre info

Il momento è arrivato: martedì alle 21:00 un San Siro tutto esaurito ospiterà il ritorno della semifinale di UEFA Champions League tra Inter e Barcellona. Una notte unica, che vedrà il Meazza vestirsi a festa con una coreografia nerazzurra che coinvolgerà tutto lo stadio e per la quale sarà necessaria la collaborazione di tutti gli spettatori. Ecco tutte le indicazioni per i tifosi e l’orario dell’apertura dei cancelli.

ULTIME INDICAZIONI AI TIFOSI – Inter-Barcellona questa sera a San Siro sarà sold-out. I cancelli del Meazza apriranno alle 18, nuovo orario aggiornato) per permettere ai tifosi di evitare le code: i controlli all’ingresso saranno accurati. Per Inter-Barcellona non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa. Le biglietterie nei pressi dello stadio saranno aperte solo per assistenza dalle 17:30. Per questo match non vengono distribuiti i biglietti Under 5. Come detto, si raccomanda fortemente a tutti i tifosi di arrivare a San Siro in anticipo rispetto all’apertura dei cancelli. Si invita a leggere attentamente e di rispettare il regolamento d’uso dello stadio. A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Inter-Barcellona, tutte le raccomandazioni per la coreografia

CI SIAMO! – La coreografia colorerà tutto il Meazza e darà la carica alla squadra di Inzaghi prima dell’inizio della partita. L’invito per tutti i tifosi è quello di prestare la massima cautela nello spostarsi dal proprio posto e di non toccare i cartoncini colorati posizionati sui seggiolini fino a quando verrà dato l’annuncio dallo speaker di esporre il materiale coreografico. Sarà uno spettacolo e tutti i tifosi avranno un ruolo!