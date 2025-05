Inter-Barcellona, segnali da Lautaro Martinez! Probabile formazione

Inter-Barcellona è il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter–Barcellona si disputerà domani 6 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro. La formazione nerazzurra arriva al match con la consapevolezza di dover garantire una prova sulla falsariga di quella dell’andata, conclusasi 3-3 dopo che la squadra di Simone Inzaghi era stata inizialmente in vantaggio per 2-0. Pur rispettosi della forza degli avversari, i meneghini intendono affrontare la gara contro i catalani con la stessa personalità e lo stesso approccio assunti nel match del Montjuic. In questo scenario, partire sin dall’inizio con l’atteggiamento giusto è fondamentale per poter conseguire l’obiettivo sperato.

Inter-Barcellona, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Barcellona Inzaghi dovrà, suo malgrado, rinunciare alla presenza di Benjamin Pavard. Il francese, che ha abbandonato il ritiro della vigilia a causa di un fastidio alla caviglia, sarà sostituito da Yann Bisseck. Ciò significa che al tecnico piacentino resterà soltanto un dubbio in vista della sfida di San Siro: la presenza, o meno, di Lautaro Martinez dal primo minuto. Le sensazioni emerse dall’allenamento sono positive, ma l’ultima decisione sarà effettuata soltanto domani. In sua assenza, a occupare la sua posizione sarebbe Mehdi Taremi, con Marcus Thuram al suo fianco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez (Taremi), Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.