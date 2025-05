Inter-Barcellona, le probabili formazioni della Champions League

INTER-BARCELLONA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Sarà un’Inter riposata quella che sfiderà il Barcellona nell’importantissimo confronto di San Siro di stasera 6 maggio. Nel match che può valere una stagione, i nerazzurri potranno fare affidamento su 10 calciatori risparmiati, in tutto o in parte, nell’ultimo confronto di Serie A contro il Verona. L’unica eccezione è rappresentata da Yann Bisseck, presente dal 1′ contro gli scaligeri, che sarà affiancato da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni nel match contro i culé. A centrocampo, nessun dubbio sulla presenza di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, così come su quella di Denzel Dumfries, dal primo minuto. Federico Dimarco è favorito su Carlos Augusto per il ruolo di esterno sinistro, ma una scelta definitiva dev’essere ancora effettuata. Lo stesso vale in attacco, con Lautaro Martinez che sfida Mehdi Taremi per una maglia da titolare accanto a Marcus Thuram.

INTER-BARCELLONA, PROBABILI FORMAZIONI FUORICASA – Il Barcellona affronterà l’Inter con l’unica assenza importante rappresentata da Alejandro Baldé, il quale non ha recuperato per la sfida di San Siro. Per sostituirlo, il tecnico Hansi Flick pensa a un difensore centrale come Inigo Martinez, nella convinzione per cui serva un calciatore dotato di una certa abilità in copertura per contenere la spinta offensiva di Dumfries. Al suo posto ci sarà Ronald Araujo, che completerà la batteria di centrali con Pau Cubarsì. Nessun dubbio per quanto riguarda il resto della difesa e il centrocampo, così come per l’attacco. Sarà Ferran Torres il riferimento offensivo dei blaugrana, con Robert Lewandowski recuperato per la panchina. Al fianco dello spagnolo, i due pericolosissimi talenti Lamine Yamal e Raphinha.

INTER-BARCELLONA, PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Carlos Augusto, De Vrij, Re Cecconi; Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Pavard

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsì, Araujo, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

In panchina: Inaki Peña, Kochen, Christensen, Fort, Gavi, Darvich, Ansu Fati, Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Pau Victor.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Indisponibili: Alejandro Baldé, Marc Bernal, Marc Casadò, Joules Koundè, Pablo Torre.