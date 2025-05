Inter-Barcellona: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Barcellona, si gioca per la semifinale di ritorno di Champions League a San Siro: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 21:00 allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Barcellona (ore 21:00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Barcellona

Stadio San Siro di Milano, martedì 6 maggio ore 21:00

Come seguire Inter-Barcellona IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

I precedenti

Quello di oggi sarà il 18° incontro in una grande competizione europea tra Inter e Barcellona: gli spagnoli che risultano vincenti in otto occasioni, tre successi nerazzurri e sei pareggi. L’ultimo pari (3-3) nella semifinale di andata di una settimana fa. Solo Bayern Monaco-Real Madrid (28), Juventus-Real Madrid (21) e Inter-Real Madrid (19) sono state giocate più spesso nella storia. Entrambe le ultime due partite tra le squadre si sono concluse con un punteggio di 3-3, in Champions League nell’ottobre 2022 e nell’andata di questa semifinale in scena a Montjuic.

Inter-Barcellona, dove vederla in diretta TV Canali Sky Sport: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport e in chiaro su Tv8. Dove vederla in LIVE streaming Su app Sky GO, NOW TV e sul sito di TV8 attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social! I telecronisti su Sky Sport e TV8 La telecronaca di Inter-Barcellona è affidata a Fabio Caressa, con commento tecnico di Beppe Bergomi. Inviati a bordo campo Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Giovanni Guardalà. Gli indisponibili della partita Inter: Benjamin Pavard (infortunato)

Barcellona: Koundé, Balde, Casado e Pablo Torre (infortunati) L’arbitro della partita L’arbitro della partita valida per la semifinale di Champions League è il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, con Pawel Raczkowski quarto uomo. Conferenze stampa della vigilia Inter: «Sono partite emozionanti, i record fanno piacere. Le soddisfazioni ti ripagano di tutto il lavoro che c’è, non solo mio ma anche del mio staff e della società». Clicca qui per la conferenza integrale di Simone Inzaghi Barcellona: «Abbiamo dei giocatori eccezionali e Lamine fa parte di questi, è un genio. Quello che fa con la palla incredibile, ogni passaggio è giusto ed è una cosa incredibile». Clicca qui per la conferenza integrale di Flick.