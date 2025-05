Inter-Barcellona, dalla Polonia sono sicuri: sarà Marciniak l’arbitro!

Inter-Barcellona si disputerà martedì 6 maggio alle ore 21 allo Stadio San Siro. Dalla Polonia emergono novità importanti sul possibile arbitro del match.

IL NOME – Inter-Barcellona sarà il ritorno delle semifinali di Champions League. Secondo quanto ricostruito dal portale polacco Meczyki, il direttore di gara del match dovrebbe essere Szymon Marciniak, l’arbitro della finale di Champions League persa nel 2023 dall’Inter contro il Manchester City con il punteggio di 0-1. Il fischietto polacco, considerato tra i migliori in Europa, dirigerà prima il match di domani 2 maggio valido per la finale di Coppa di Polonia tra Legia Varsavia e Pogoń Stettino. Successivamente, Marciniak potrebbe essere designato per arbitrare un match delle final 4 del Campionato albanese, una soluzione pensata dalla Federazione dello Stato balcanico per la “mancata fiducia” nei confronti dei propri arbitri.

Marciniak designato per Inter-Barcellona? Una conseguenza per la finale

LO SCENARIO – Nel caso in cui dovesse essere effettivamente scelto per arbitrare Inter-Barcellona, Marciniak non potrebbe dirigere la finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Nello scorso anno, tale onore è spettato allo sloveno Slavko Vincic. Due anni fa, per l’appunto, è toccato proprio al polacco. Nella stagione precedente, invece, ad arbitrare l’atto finale della Champions League, tra Liverpool e Real Madrid, fu il francese Clement Turpin. Dalla scelta effettuata per il match tra nerazzurri e catalani si potranno trarre delle conseguenze in vista della finale della competizione.