Inter-Barcellona, per scrivere la storia bisogna fare l’impresa

Inter-Barcellona alle 21 di stasera definirà la prima delle due squadre che il 31 maggio si giocheranno la Champions League nella finale di Monaco di Baviera. Al Meazza si riparte dalla perfetta parità dell’andata, il pirotecnico 3-3 di mercoledì scorso.

ANCORA UNO SFORZO – Inter-Barcellona rievoca ricordi indelebili, ma è ora di scrivere la storia di nuovo. Perché sì, il 2010 è bello e rimarrà irraggiungibile, però sarebbe anche il caso di ripetere quelle gesta. Quantomeno in Champions League. Un torneo dove l’Inter è riuscita a trovare energie a volte impensabili, come mercoledì scorso, e in cui stasera ci vorrà ben oltre il 100% per arginare uno squadrone. Ma è proprio contro avversari di livello che si mostrano i veri valori: se questa rosa vuole entrare nella storia deve farlo dalla parte giusta. Ossia con una partita da urlo, in cui prendersi la qualificazione dopo il 3-3 dell’andata e far proseguire il percorso europeo.

Inter-Barcellona, il recupero più atteso per i gol della finale

RIENTRO IN EXTREMIS – Le ore che precederanno Inter-Barcellona saranno quelle in cui Simone Inzaghi capirà se poter contare su Lautaro Martinez o meno. Le sensazioni di ieri, fra conferenza stampa e rifinitura, sono state positive: dovranno essere confermate oggi. All’intervallo al Montjuic sembrava impensabile il suo recupero, invece ora qualche possibilità c’è. Con l’augurio che il suo rientro possa servire per raggiungere l’obiettivo. Non ci sarà invece Benjamin Pavard, la cui distorsione alla caviglia non è ancora superata. Mentre il Barcellona di Hansi Flick ritrova proprio per questo appuntamento Robert Lewandowski, che andrà in panchina: sono Raphinha e soprattutto il fenomenale Lamine Yamal gli osservati speciali dal 1′. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Barcellona, collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.