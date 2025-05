Inter-Barcellona 4-3, pagelle: Acerbi mostruoso da 9; Frattesi determinante, 8

L’Inter vince il ritorno delle semifinali di Champions League, che resterà nella sua storia, contro il Barcellona con il punteggio di 4-3. Le pagelle di Inter-Barcellona.

YANN SOMMER – 7 – Compie una parata quasi insperata, su Eric Garcia, da distanza ravvicinata. Decisivo anche sul tiro a giro di Lamine Yamal nella seconda fase del secondo tempo. Non è impeccabile nei rilanci, anche a causa dell’attenta marcatura dei difendenti catalani sui rispettivi avversari.

Inter-Barcellona, pagelle – DIFESA

dal 71′ MATTEO DARMIAN – 6,5 – Entra per sostituire un Bisseck che era in affanno a causa della costante pressione avversaria. Dopo qualche intervento corretto, si perde Raphinha in occasione del 3-2 del brasiliano.

dal 108′ STEFAN DE VRIJ – 7 – Inserito per rafforzare il nucleo difensivo in previsione dell’arrembaggio dei blaugrana. Disputa una partita ordinata all’insegna della compattezza e della solidità.

YANN AUREL BISSECK – 6,5 – Molto preciso in marcatura nel corso del primo tempo, tanto da regalarsi anche delle percussioni in avanti. Male nella seconda frazione, complice anche il calo dell’intera squadra.

FRANCESCO ACERBI – 9 – Tiene in piedi la difesa nel secondo tempo. Personalità, anticipi, solidità, e non solo. Perché è proprio lui a risvegliare il tifo nerazzurro, quando tutto sembrava finito, siglando un gol da vero centravanti al 93′.

ALESSANDRO BASTONI – 7,5 – Nel primo tempo commette qualche leggerezza di troppo, ma la sua abilità in fase di impostazione è da premiare. Nella seconda frazione cala, ma non ha responsabilità sul gol del pareggio di Dani Olmo.

Inter-Barcellona, pagelle – CENTROCAMPO

dal 55′ CARLOS AUGUSTO – 5 – Entra malissimo, venendo praticamente sempre saltato da Lamine Yamal. Si perde lo spagnolo anche all’ultimo minuto dei tempi regolamentari, venendo salvato dall’imprecisione sotto porta del talentissimo iberico. Cresce con il passare del match, avendo anche dei buoni spunti in fase offensiva.

DENZEL DUMFRIES – 7 – Frizzante la sua prestazione nei primi 45 minuti di gioco, con la ciliegina rappresentata dall’assist per il gol del vantaggio di Lautaro Martinez. Nel secondo tempo si fa vedere poco, fino

NICOLO’ BARELLA – 6,5 – Troppi errori in fase di possesso nei primi due tempi. Dal suo pallone perso nasce il gol del 3-2 di Raphinha. Ma va premiata la sua grande dedizione al sacrificio mostrata in tutto l’arco dell’incontro.

dal 79′ DAVIDE FRATTESI – 8,5 – Determinante. Il suo ingresso fa cambiare pelle all’Inter, dandole una soluzione fondamentale in fase offensiva. Inutile dire quanto la sua prestazione sia impreziosita dall’ennesimo gol pesante della sua esperienza in nerazzurro.

dal 79′ PIOTR ZIELINSKI – 6,5 – Entra con poco mordente, sprecando spesso delle occasioni interessanti per ripartire. Cresce col passare dei minuti, contribuendo alla manovra nel primo tempo supplementare.

HAKAN CALHANOGLU – 6,5 – Pesa, nel giudizio complessivo, il suo gol del 2-0 su calcio di rigore. Ma non è il Calhanoglu che conosciamo, né in fase di impostazione né in copertura.

HENRIKH MKHITARYAN – 6,5 – Non negativa la sua prestazione, nel complesso. Poco lucido nel secondo tempo, il che inficia su un match che era stato molto positivo nella prima frazione.

FEDERICO DIMARCO – 7 – Da un suo recupero, con successiva grande intuizione per Dumfries, nasce il gol del vantaggio di Lautaro Martinez. Poi ha qualche responsabilità sul secondo gol del Barcellona, perdendosi Olmo.

Inter-Barcellona, pagelle – ATTACCO

dal 71′ MEHDI TAREMI – 7 – Questo è il Taremi che la dirigenza ha voluto acquistare con così tanta convinzione. Entra benissimo in partita, aiuta in fase difensiva e fa le sponde giuste per consentire ai compagni di salire e imbastire azioni offensive. Dal suo prezioso tocco all’indietro nasce il gol del 4-3 di Frattesi.

MARCUS THURAM – 7,5 – Il francese è l’elemento mancato all’Inter in fase offensiva nei primi due tempi. Sembra lui il calciatore appena rientrato dall’infortunio. Quando sembra essere stanco e provato dall’intensità del match, inizia a carburare. Da una sua giocata straripante nasce il gol del definitivo 4-3 di Frattesi. Aiuta poi la squadra a gestire il vantaggio nel secondo tempo supplementare

LAUTARO MARTINEZ – 7,5 – Stoico. Appena rientrato dall’infortunio, disputa un primo tempo da campione. C’è il suo timbro su entrambi i primi due gol dell’Inter nella frazione, con un gol e un calcio di rigore guadagnato. Nel secondo tempo cala comprensibilmente, ma nulla può essergli imputato.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI – 8 – La sua Inter approccia alla gara con il giusto atteggiamento, non temendo di ripartire con tanti uomini nella prima frazione di gioco. Il calo del secondo tempo coincide con la massima pressione dei blaugrana, ma nei tempi supplementari è lo stoicismo dei giocatori nerazzurri ad emergere in maniera evidente.

Le pagelle degli avversari – il Barcellona di Flick

BARCELLONA – Szczesny 5,5; Eric Garcia 7,5 (Pau Fort SV), Cubarsì 5 (Gavi SV), Inigo Martinez 6,5 (Araujo 5,5), Gerard Martin 6; de Jong 6,5, Pedri 6,5 (Pau Victor SV); Lamine Yamal 7,5, Olmo 7 (Fermin Lopez 5,5), Raphinha 7,5; Ferran Torres 5,5 (Lewandowski 5) . All. Hans-Dieter Flick 6