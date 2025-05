Inter-Barcellona, novità tecnologica a San Siro: debutta la Rail Cam

La semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma questa sera a San Siro, non sarà solo una sfida di altissimo livello calcistico, ma anche un evento all’avanguardia dal punto di vista televisivo. Per l’occasione, infatti, Sky Sport introdurrà per la prima volta la “Rail Cam”

PRIMA VOLTA – Inter-Barcellona, per la prima volta fa il suo debutto in Italia la “Rail Cam”, una nuova tecnologia che offrirà agli spettatori una prospettiva di gioco mai vista prima. Si tratta di una telecamera montata su un binario installato a bordocampo, che si estende da un’area di rigore all’altra. Grazie a un sofisticato sistema di movimentazione, la camera è in grado di muoversi alla velocità di 3,5 metri al secondo, seguendo l’azione in tempo reale e garantendo un’inquadratura dinamica e coinvolgente. Una vera e propria innovazione, pensata per mettere lo spettatore “sul campo”, con immagini più immersive e dettagli visivi molto più vicini al gioco vero. La Rail Cam permetterà agli appassionati di cogliere aspetti del match difficilmente percepibili dalle tradizionali telecamere: la velocità degli scatti, i movimenti senza palla, le reazioni a bordo campo. Un passo avanti nella narrazione televisiva del calcio.

Inter-Barcellona, da casa come a San Siro! Una nuova tecnologia

MASSIMA DEFINIZIONE – Oltre alla Rail Cam, la diretta del match sarà arricchita da telecamere ad altissima definizione, grafiche 3D e analisi in tempo reale. Un pacchetto tecnologico che conferma l’attenzione di Sky nel raccontare il grande calcio europeo con qualità e innovazione. Inter-Barcellona, già carica di tensione sportiva dopo il 3-3 dell’andata, si preannuncia dunque come un evento imperdibile anche dal punto di vista dello spettacolo televisivo. Inoltre la partita di questa sera oltre che essere disponibile su Sky, sarà visibile anche gratuitamente in TV in chiaro.