Inter-Barcellona, ne recupera solo uno? La probabile formazione

L’Inter tra meno di 24 ore conoscerà il suo futuro in Champions League dopo la partita con il Barcellona. La vigilia è finita, Simone Inzaghi si porta un unico dubbio nella probabile formazione.

UN SOLO DUBBIO – Benjamin Pavard non ce la fa: salterà Inter-Barcellona anche nel suo secondo capitolo di questa semifinale già ricca di emozioni. A San Siro si riparte dal 3-3 di Montjuic e, senza la regola del gol in trasferta, non basterà un pareggio ai nerazzurri per il passaggio del turno. Si giocherà da entrambe le parti per vincere e l’Inter vivrà la giornata del match con l’ansia per un recupero. Il caso riguarda Lautaro Martinez, che nella rifinitura di vigilia si è allenato con il gruppo ma non totalmente. Potrebbe essere pronto per tornare titolare, ma non sarebbe comunque al 100% come già accaduto con Marcus Thuram una settimana fa. Qualora l’argentino non inizi dal primo minuto è pronto a sostituirlo Mehdi Taremi, che non ha fatto invece male a Barcellona. Il resto della probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Barcellona è definito: al posto di Pavard ci sarà nuovamente Yann Bisseck.

Inter-Barcellona, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.