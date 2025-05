Inter-Barcellona, mossa ‘anti-Dumfries’ per Flick? Probabile formazione

Inter-Barcellona si disputerà domani 6 marzo alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Hansi Flick.

LA SFIDA – Inter-Barcellona promette tanto spettacolo quanto quello ammirato dai tifosi e dagli appassionati nel match d’andata. Al Montjuic finì 3-3, con i nerazzurri che hanno addirittura potuto recriminare per il millimetrico fuorigioco che ha invalidato il quarto gol marcato nell’incontro (da Henrikh Mkhitaryan). Nel match di ritorno è lecito aspettarsi una squadra blaugrana arrembante, con la solita pressione alta e una forte intensità sin dal primo minuto per provare a portarsi subito sull’1-0. L’Inter, dal suo canto, dovrà mostrare dall’inizio quella cattiveria agonistica con cui si è presa il doppio vantaggio nei primi 20 minuti dell’andata. Lo spettacolo è dunque assicurato, ma le scelte di formazione di Flick ancora non lo sono.

Inter-Barcellona, la probabile formazione di Flick:

LE SCELTE – In Inter-Barcellona Flick potrebbe schierare quattro difensori centrali nelle specifiche caselle della sua retroguardia. Il dubbio riguarda la possibilità che Inigo Martinez prenda il posto di Gerard Martín sulla fascia sinistra. Il motivo è presto detto: il tecnico tedesco teme moltissimo le incursioni e la spinta offensiva di Denzel Dumfries, autentico mattatore del match d’andata con 2 reti e 1 assist. Inserire il difensore spagnolo, dotato di una maggiore abilità in termini di copertura e di 1 vs 1, potrebbe essere la carta valida per contenere la portata offensiva dell’olandese. Davanti non ci sarà Robert Lewandowski dal primo minuto, con Ferran Torres che dunque affiancherà i due grandi talenti Lamine Yamal e Raphinha.

Barcellona (4-2-3-1): Szczęsny; Inigo Martinez, Cubarsí, Araujo, Eric García; Pedri, De Jong; Raphinha, Olmo, Yamal; Ferran Torres. Allenatore: Hansi Flick.