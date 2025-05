Inter-Barcellona, Marciniak bocciato: tre errori compromettono! – TS

La direzione di gara di Inter-Barcellona dell’arbitro Szymon Marciniak non lascia soddisfatti. Giudizio insufficiente per TuttoSport, che evidenzia gli errori del fischietto polacco.

DA RIVEDERE – Una sfida delicatissima come Inter-Barcellona, valida per il ritorno della semifinale di Champions League, viene affidata a uno degli arbitri con più esperienza nel panorama europeo: Szymon Marciniak. Nella magica serata di San Siro, però, il fischietto polacco delude le aspettative. Sono tre gli episodi che compromettono maggiormente la direzione di gara dell'arbitro secondo le colonne di TuttoSport.

Marciniak, cinque in pagella: troppe sviste importanti in Inter-Barcellona!

PRIMA SVISTA – Il quotidiano sportivo bocca la direzione arbitrale di Marciniak in Inter-Barcellona. L’arbitro polacco si becca un cinque in pagella dopo tre sviste particolarmente evidenti. Sullo scadere del primo tempo, quando Cubarsì atterra in area di rigore Lautaro Martinez, in un primo momento il direttore di gara giudica l’intervento regolare. Poi, richiamato al monitor dal VAR, cambia idea e assegna – giustamente – il calcio di rigore ai nerazzurri. Il difensore blaugrana, però, resta impunito perché Marciniak non estrae il cartellino giallo. Perché?

GLI ERRORI – Situazione simile, ma al contrario, intorno al 67′ del secondo tempo, quando Yamal viene fermato in maniera scorretta da Mkhitaryan vicino all’area di rigore. Marciniak giudica l’intervento all’interno e indica immediatamente il dischetto, ma viene richiamato nuovamente dal VAR perché il contatto è fuori dall’area. Marciniak evita così di pregiudicare il risultato della sfida. L’ultimo errore, piuttosto grave e per il quale Simone Inzaghi si lamenta molto, arriva alla fine del primo tempo supplementare. Barella è praticamente lanciato verso la porta dei blaugrana ma l’arbitro interrompe tutto sul più bello senza aspettare la fine dell’azione.