Inter-Barcellona, Lautaro Martinez titolare? Decisione presa! – Sky

Inter-Barcellona si disputerà stasera 6 maggio alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito l’aggiornamento definitivo sulla titolarità di Lautaro Martinez nel match.

LA DECISIONE – Inter-Barcellona sarà impreziosita dalla presenza dal primo minuto del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Il calciatore argentino, che ieri è tornato a lavorare in gruppo dopo aver saltato il torello iniziale, ha dato i segnali sperati per poter partire dall’inizio. Esattamente come nel caso di Marcus Thuram all’andata, in cui il francese iniziò ad allenarsi solo alla vigilia per poi disputare dall’inizio un match condito dal suo gol dopo soli 30 secondi, l’argentino sarà in campo dopo un solo allenamento con la squadra. L’auspicio è che si ripeta quanto visto con il transalpino, la convinzione è che il capitano dell’Inter farà una partita di dedizione e sacrificio, sulla falsariga del match casalingo disputato da fuoriclasse contro il Bayern Monaco.

Inter-Barcellona, con Lautaro Martinez risolto ogni dubbio di formazione

LE SCELTE – Simone Inzaghi non ha dunque dubbi di formazione per la sfida di San Siro contro i blaugrana. Con Lautaro Martinez che partirà dal primo minuto, infatti, il piacentino ha sciolto ogni nodo permasto in merito alla sfida con i culé. Benjamin Pavard non ci sarà, a causa di un fastidio alla caviglia, mentre Federico Dimarco sarà preferito a Carlos Augusto per un posto dall’inizio nel ruolo di esterno sinistro. Risolti i dubbi di formazione, Inzaghi guarda al match contro il Barcellona nella consapevolezza di poter contare quasi sulla sua migliore Inter. Dare il massimo è l’unico modo per non avere rimpianti al termine dei 90 minuti più recupero della sfida.