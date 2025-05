Inter-Barcellona, Flick non cambia! La probabile formazione

Hansi Flick non cambia affatto le sue carte in vista di Inter-Barcellona. La squadra blaugrana inizierà con questi undici a San Siro, di seguito la probabile formazione.

PROBABILE – Hansi Flick si portava diversi dubbi nelle ore precedenti, ma ora sembra aver delineato il suo undici iniziale per Inter-Barcellona. L’allenatore tedesco arriva al ritorno della semifinale di Champions League con diverse assenze: due sono quelle di Baldé e Koundé. I due terzini non saranno nemmeno in panchina, al loro posto in campo ci saranno invece Eric Garcia e Gerard Martin. Al centro della difesa Cubarsì e Inigo Martinez comanderanno il reparto. Il punto di domanda fino all’ultimo minuto prima del calcio d’inizio sarà solo Robert Lewandowski. L’attaccante ha subito una lesione intorno al periodo di Pasqua e solo nei giorni scorsi ha ricominciato gli allenamenti con il gruppo. L’ex Bayern Monaco è tra i convocati, ma rimane complicata la sua presenza tra i titolari. Flick sta pensando di utilizzare il giocatore a partita in corso con Ferran Torres invece titolare e già protagonista nella gara d’andata con il secondo gol di serata.

Inter-Barcellona, la probabile formazione di Flick

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Cubarsì, Martinez, Martìn; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres.