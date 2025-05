Inter-Barcellona, tutto esaurito a San Siro e nuovo record di incassi! Il dato

Un San Siro gremito come non mai ha fatto da cornice alla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, match che ha registrato numeri da capogiro non solo sul campo ma anche sugli spalti.

DATO SPETTATORI – L’affluenza è stata impressionante: ben 75.504 spettatori hanno riempito ogni settore dello stadio milanese per assistere al ritorno della sfida dopo il 3-3 dell’andata in Spagna. Numeri che testimoniano l’enorme attesa e il fascino dell’evento, confermati anche dalla presenza massiccia dei tifosi ospiti: 4.253 biglietti venduti nel settore riservato ai sostenitori del Barcellona, su una capienza totale di 4.361 posti disponibili. Un dato che sottolinea quanto anche i tifosi blaugrana abbiano creduto e investito nella trasferta milanese per sostenere la propria squadra in una sfida dal peso europeo enorme.

Miglior incasso di sempre, battuto un record

RECORD – Ma il vero primato arriva dal punto di vista economico: l’incasso lordo complessivo per la partita ha toccato quota 14.675.293 euro, cifra che rappresenta un record assoluto nella storia del calcio italiano per quanto riguarda una singola partita. Nessun’altra gara disputata in Italia aveva mai generato una tale entrata da botteghino, segno evidente della rilevanza dell’evento e del richiamo che ancora oggi esercita la Champions League a questi livelli.