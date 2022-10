Inter-Barcellona 1-0 al 45′, Calhanoglu concretizza il dominio nerazzurro!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Barcellona, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro.

PAREGGIO STRETTO – Decisamente meglio l’Inter in questo primo tempo, rispetto a un Barcellona che si è reso ben poco pericoloso. La prima grande occasione arriva subito in apertura, quando Calhanoglu colpisce dalla distanza con un siluro e costringe ter Stegen all’intervento per alzare la palla sopra la traversa. Poco dopo la metà del primo tempo arriva un episodio che potrebbe cambiare la partita: Eric Garcia con un netto fallo di mano ferma un’azione d’attacco dei nerazzurri, ma un fuorigioco millimetrico ravvisato dal direttore di gara dopo un check al VAR nega l’occasione all’Inter. Un altro fuorigioco millimetrico nega pochi minuti dopo la gioia del gol a Correa, che parte leggermente in ritardo e si vede annullare la rete del possibile 1-0. Vantaggio che arriva però nel finale! Rasoterra perfetto di Calhanoglu dove ter Stegen non arriva: 1-0 e Inter avanti all’intervallo!

Inter-Barcellona, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Barcellona 1-0

Gol: Calhanoglu al 45’+2