Inter-Barcellona 2-0 al 45′: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio!

Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League (segui QUI il nostro live testuale).

PRIMO TEMPO – La notte più magica della stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi ha avvio alle ore 21.00. Sotto gli applausi scroscianti di un San Siro che registra uno storico incasso, Szymon Marciniak fischia l’inizio di Inter-Barcellona. La semifinale di ritorno di Champions League parte dal 3-3 dell’andata di Montjuïc e regala immediatamente l’immagine di un’Inter particolarmente coraggio. Il potenziale offensivo del Barcellona, infatti, viene limitato bene dai nerazzurri, che non hanno paura di ripartire – scoprendosi anche quando necessario – e arrivando pericolosa in più occasioni dalle parti di Szczęsny. A decidere l’inizio di Inter-Barcellona è proprio chi non se la sarebbe persa per nulla al mondo, neanche a causa di un infortunio. Lautaro Martinez, infatti, torna titolare dopo lo stop di una partita e mette a segno l’1-0 preziosissimo. Tutto nasce al 21′, con un’azione che nasce dal recupero di Federico Dimarco. L’italiano serve Denzel Dumfries, che si ritrova praticamente solo di fronte al portiere dei catalani. L’olandese fa una scelta generosissima, bocciando la soluzione personale e preferendo di servire Lautaro Martinez che deve solo spingere in rete.

E DUE! – Al 42′ è ancora il capitano nerazzurro ad essere decisivo, subendo un fallo da parte di Cubarsì. Marciniak viene richiamato dal VAR e va a guardare. L’arbitro non ha dubbi: sarà rigore per l’Inter. Dal dischetto parte Hakan Calhanoglu al 45′ che con la sua solita freddezza non sbaglia e mette a segno il 2-0 proprio pochi secondi prima della fine del primo tempo.

INTER-BARCELLONA 2-0

Gol: Lautaro Martinez (I) al 21′, Hakan Calhanoglu (R) (I) al 45′.