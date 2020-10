Inter, attesa per gli altri tamponi. Darmian con il Milan? Due davanti – Sky

Antonio Conte Juventus-Inter

L’Inter deve fare i conti con quattro positivi al Coronavirus in vista della sfida con il Milan (vedi articolo), in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00. Andrea Paventi fa il punto in casa nerazzurra, con Conte che cambia programma e formazione. Di seguito quanto rivelato dal giornalista su “Sky Sport 24”

CAMBIO PROGRAMMA – L’Inter, in attesa dei secondi tamponi, deve fare i conti con quattro positivi al Coronavirus in vista del Milan. Andrea Paventi fa il punto in casa nerazzurra: «La speranza è che ci si possa fermare a quattro. Adesso sono arrivati i risultati dei primi tamponi a tutto il gruppo squadra mentre domani arriverà il risultato dei secondi tamponi. È una situazione che va monitorata e che crea cambiamenti generali del lavoro che si farà ad Appiano. Con il lavoro individuale per i giocatori e la parte agonistica che passa per ora in secondo piano. Matteo Darmian titolare al derby? Non credo dall’inizio, credo che Danilo D’Ambrosio e Alexandar Kolarov siano davanti rispetto a Darmian e Andrea Ranocchia».