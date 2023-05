Inter, attenta! Sassuolo non così semplice. Guarda precedenti – TS

L’Inter è a caccia di altri tre punti in campionato ma il Sassuolo a San Siro potrebbe rivelarsi insidioso. Tuttosport spiega perché guardando ai precedenti della sfida a Milano.

STRADA GIUSTA – Dopo aver fatto un primo grande passo verso la finale di Champions League ed essersi assicurata quella di Coppa Italia, l’Inter deve continuare a recuperare terreno in campionato. Nelle ultime partite di Serie A la squadra di Simone Inzaghi ha battuto Empoli, Lazio, Verona e Roma, rialzando la testa dopo le pesanti sconfitte che l’avevano allontana dalle prime posizioni in classifica. La strada verso l’ottenimento del posto in Europa per la prossima stagione, dunque, è quella giusta. Stasera, però, l’Inter dovrà vedersela contro il Sassuolo (vedi probabili formazioni), un avversario non semplice, soprattutto a San Siro.

INSIDIA – Quella contro i neroverdi è una partita che all’Inter non è concesso sbagliare, specialmente guardando alle prossime sfide segnate sul calendario. Come spiega Tuttosport, però, per il club nerazzurro affrontare il Sassuolo a Milano potrebbe rivelarsi un’insidia. Infatti, dopo la stracciante vittoria per 7-0 ai tempi di Mazzari, nei successivi incontri disputati a Milano l’Inter ha vinto una sola volta contro il Sassuolo. Oltre a quel successo, che risale all’anno dello scudetto contiano, quando i nerazzurri hanno ospitato i neroverdi ci sono stati solo due pareggi e quattro sconfitte. Lo stesso Simone Inzaghi lo scorso hanno è caduto nella trappola del Sassuolo, perdendo, per 2-0, la partita contro il Sassuolo e anche la possibilità di allungare in classifica sul Milan, poi vincitore dello scudetto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini