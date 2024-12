Inter, attenta! Parma ispirato con le grandi: dati inequivocabili

L’Inter si prepara a ospitare il Parma venerdì a San Siro. Con i nerazzurri che non devono e non possono abbassare la guardia. Il motivo è semplice: gli emiliani, contro le big, hanno dimostrato in stagione di essere piuttosto ispirati.

ISPIRATI – È un Parma corsaro quello che in stagione si ritrova ad affrontare le grandi del campionato di Serie A. Per questo l’Inter, che ospiterà gli emiliani a San Siro venerdì, non può assolutamente permettersi di abbassare la guardia. In stagione, fin qui, la squadra guidata da Fabio Pecchia ha messo in difficoltà il Napoli e la Juventus in trasferta, raccogliendo un pareggio a Torino e cadendo soltanto nei minuti di recupero allo stadio Maradona, dove l’espulsione del portiere Zion Suzuki ha permesso ai partenopei di ribaltare uno 0-1 in un 2-1 proprio all’ultimo respiro. Ma non solo: perché allo stadio Ennio Tardini, sotto i colpi del Parma, è caduto prima il Milan (2-1) e poi una Lazio in grande forma (3-1). Anche Fiorentina e Bologna hanno dovuto alzare bandiera bianca, rispettivamente con un 1-1 e uno 0-0 raccolto proprio nelle rispettive sfide agli emiliani.

Parma anti-big, l’Inter non si faccia ingannare! A San Siro partita di concentrazione assoluta

SITUAZIONE – Nonostante i ‘soli’ 15 punti in classifica, che permettono comunque al Parma di occupare una posizione di metà classifica, l’Inter non deve farsi assolutamente ingannare dal valore degli avversari. Specialmente dopo la botta di morale e di fiducia arrivata dopo la vittoria per 3-1 contro i biancocelesti in casa. Per questo Simone Inzaghi deve sfruttare i giorni a disposizione per preparare al meglio l’impegno di venerdì, senza pensare anzitempo all’importante impegno di UEFA Champions League in programma martedì contro il Bayer Leverkusen. Specialmente ora che la vittoria diventa ancora più fondamentale, vista la partita in meno in classifica e il possibile peso psicologico che potrebbe avere guardare le squadre davanti andare in fuga.