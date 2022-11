Inter, attacco obbligato contro la Juventus: Inzaghi dosa le forze – CdS

L’Inter senza Romelu Lukaku non presenterà variazioni in attacco. Scelte obbligate per Simone Inzaghi che in Europa ha dosato le forze. Il Corriere dello Sport oggi sottolinea un dato “curioso” riguardo Edin Dzeko.

SCELTE FORZATE – Contro la Juventus al fianco di Lautaro Martinez in attacco ci sarà ancora una volta Edin Dzeko. La gestione delle energie, contro il Bayern Monaco, implicava un minutaggio ridotto per il bosniaco che infatti si è visto in campo solo per uno spezzone del secondo tempo. A proposito, un dato curioso che riguarda Dzeko: da aprile, in campionato segna solo fuori casa. Lautaro Martinez, scelta obbligata assieme a Joaquin Correa in Champions League, è uscito dalla sua ora di partita in Baviera evitando l’ammonizione, altrettanto da diffidato.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona