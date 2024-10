Inter, attacco inedito contro la Stella Rossa? Un ‘esordio’ – CdS

L’Inter si prepara a sfidare la Stella Rossa, nella seconda giornata del nuovo format della UEFA Champions League. Ben sette saranno i cambi rispetto l’ultima formazione vista contro l’Udinese. Dopo aver analizzato difesa e centrocampo, un occhio di riguardo anche all’attacco inedito! Queste le scelte di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.

IN ATTACCO – In attacco, l’assenza di Lautaro Martinez dall’undici titolare rappresenta la scelta più audace di Simone Inzaghi. Il tecnico ha deciso di risparmiare il capitano nerazzurro per far spazio a Marko Arnautovic, che esordirà da titolare in questa stagione accanto a Mehdi Taremi. Arnautovic, finora utilizzato solo come sostituto, avrà l’opportunità di mostrare la sua esperienza e il suo fiuto del gol, mentre Taremi, arrivato quest’estate, ha già dimostrato di essere un elemento prezioso per aprire gli spazi e offrire assist ai compagni. La coppia offensiva Arnautovic-Taremi rappresenta un mix di fisicità e tecnica che potrebbe mettere in difficoltà la difesa della Stella Rossa, notoriamente vulnerabile contro avversari capaci di cambiare ritmo improvvisamente.

Inter-Stella Rossa, attacco inedito per Inzaghi

TUTTO NUOVO – Il reparto offensivo dell’Inter, nella sfida di Champions League contro la Stella Rossa, vedrà una rivoluzione importante rispetto all’ultima partita in Serie A contro l’Udinese. L’austriaco, rimasto fuori per la sfida contro il Manchester City causa febbre, ha caratteristiche che gli permettono di fare a sportellate con le difese avversarie, un aspetto che potrebbe risultare decisivo contro la Stella Rossa, una squadra nota per la sua solidità difensiva ma vulnerabile sui palloni aerei e nei duelli fisici. La sua capacità di agire da “pivot” offensivo potrebbe aprire spazi importanti per Taremi, favorendo così le imbucate dei centrocampisti.

ESCLUSIONE TRATEGICA? – Uno degli aspetti più sorprendenti è l’esclusione di Lautaro Martinez dall’undici titolare. Il capitano nerazzurro, reduce da una doppietta decisiva a Udine, sarà risparmiato, probabilmente per tenerlo fresco in vista dei prossimi impegni. Inzaghi sta considerando un approccio più bilanciato, dando fiducia ai nuovi acquisti per integrare il miglior rendimento possibile da tutto il roster. La decisione di tenere fuori Martinez dimostra la fiducia nella profondità della rosa e, allo stesso tempo, evidenzia l’importanza di gestire le energie durante una stagione lunga e impegnativa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno