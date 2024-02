Inter-Atletico Madrid, Inzaghi rispolvera un dubbio: la probabile formazione

Inter-Atletico Madrid aprirà la seconda parte della stagione nerazzurra in Champions League e Inzaghi non sembra avere dubbi sulla formazione da schierare. Anche contro Simeone l’obiettivo sarà fare la partita anzichè subirla ma sicuramente con qualche accortezza difensiva

PROBABILE FORMAZIONE – La settimana non è ancora terminata ma l’Inter è già proiettata alla prossima, che prevede il ritorno sulla scena internazionale. In programma l’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League a Milano contro l’Atletico Madrid, quarta in classifica nella Liga spagnola. L’Inter di Simone Inzaghi, che domina in Serie A, è chiamata a un nuovo step di maturità contro la squadra dell’ex nerazzurro Diego Simeone, che tornerà a San Siro da avversario. E la sfida nella sfida Inzaghi-Simeone è anche più interessante di Inter-Atletico Madrid in sé. Pochi dubbi di formazione, che si preannuncia essere la solita. Rientrano i quinti che hanno rifiatato in Inter-Salernitana, quindi Matteo Darmian a destra e Federico Dimarco a sinistra. Il primo è sempre in ballottaggio con il recuperato Denzel Dumfries ma in vantaggio, mentre il secondo è certo del suo posto nonostante Carlos Augusto sia in ottime condizioni. Non sono previste altre modifiche, anche perché Francesco Acerbi non verrà rischiato in favore di Stefan de Vrij al centro della difesa. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atletico Madrid in Champions League, in attesa degli aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Atletico Madrid: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.