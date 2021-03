Inter-Atalanta, zero dubbi per Conte: un cambio solo...

Inter-Atalanta, zero dubbi per Conte: un cambio solo rispetto al Parma

Le ultime di formazione, in casa nerazzurra, a pochi giorni da Inter-Atalanta. Antonio Conte non stravolgerà il suo undici, ed è pronto a cambiare una sola pedina rispetto alla gara col Parma. Discorso diverso per Gasperini, che ha un’ampia scelta soprattutto nel reparto offensivo

ATTESA – Inter-Atalanta è un bivio non indifferente per la stagione dei nerazzurri di Antonio Conte. I tre punti sofferti di Parma hanno aggiornato le statistiche: sei punti di vantaggio sul Milan, sei vittorie consecutive, nove successi nelle ultime nove partite giocate a San Siro. L’Atalanta, dal canto suo, è in netta ripresa e ha agganciato la Juventus al terzo posto in classifica.

ORIZZONTE – Dando un’occhiata al calendario dell’Inter, balza all’occhio che quello di lunedì è praticamente il penultimo scontro diretto da giocare in casa. L’altro arriverà solo a metà maggio (Inter-Roma, 12 maggio), poco prima della penultima giornata, in cui i nerazzurri faranno visita alla Juventus. Prima di questo rush finale, resta Napoli-Inter, in programma il 18 aprile. Praticamente un mese e mezzo dopo Inter-Atalanta. Ecco perché questa partita assume importanza vitale in un momento storico del genere, in cui l’Inter ha dato molteplici prove di forza ma ha bisogno di non sprecare il vantaggio accumulato in poco tempo.

FEDELISSIMI – Per questo motivo, Conte non cambierà il diktat degli ultimi due mesi: giocano gli stessi, per un solo obiettivo. La formazione è ormai canonica: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, a comporre la retroguardia. Confermati Eriksen, Barella e Brozovic, a centrocampo, con Hakimi e Perisic sulle corsie laterali. In attacco, torna in gabbia il leone Alexis Sanchez, autore della doppietta che ha consentito ai nerazzurri di battere il Parma con tanta fatica. Al posto del cileno, tornerà Lautaro Martinez, dal 1′, in coppia con Romelu Lukaku. Questi sono gli undici che Conte ha intenzione di portare con sé nella volata finale per lo scudetto.