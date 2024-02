Inter-Atalanta, il vuoto da fare per chiudere due mesi perfetti

Inter-Atalanta toglie ogni asterisco dalla classifica di Serie A: è l’ultimo recupero della ventunesima giornata in ordine cronologico. Alle 20.45 al Meazza si gioca una partita che può dare un’indicazione netta sul resto del campionato.

L’ANDATURA – Inter-Atalanta ha un numero bello stampato in fronte: +12. È il vantaggio che la capolista vuole mettere fra sé e la Juventus, traguardo raggiungibile in caso di vittorie. Gli attuali nove punti sono ottimi, ma la strada è ancora lunga e non approfittare di questa partita “bonus” sarebbe un errore. Perché l’Inter si è guadagnata la possibilità di definire tale il recupero, a differenza di due anni fa a Bologna, con un percorso netto che nel 2024 ha visto dieci vittorie consecutive su dieci fra tutte le competizioni. Un rendimento perfetto, da far proseguire ulteriormente. L’Atalanta però si presenta con la forza di chi vuole tornare in Champions League, nel duello con tante rivali: piegare un avversario del genere vorrebbe dire tanto.

L’ALTERNANZA – Alexis Sanchez a Lecce, Marko Arnautovic per Inter-Atalanta. L’indicazione di Simone Inzaghi è di dare spazio a entrambi gli attaccanti che hanno giocato meno, in questo periodo di assenza forzata di Marcus Thuram. Al Via del Mare è toccato al cileno, quindi è presumibile che oggi sia l’austriaco a far coppia con Lautaro Martinez. Mancheranno invece ancora sia Francesco Acerbi sia Hakan Calhanoglu, che puntano entrambi il Genoa. Occhi puntati soprattutto su Kristjan Asllani, molto positivo domenica e chiamato a confermarsi con un avversario di livello superiore. Nell’Atalanta Gian Piero Gasperini recupera Giorgio Scalvini e bisogna capire se lo vorrà subito rischiare, avendo lo scontro diretto col Bologna domenica. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Atalanta: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.