Inter, l’Atalanta crede nella vittoria. Gasperini studia mossa a sorpresa in attacco – CdS

L’Atalanta non vuole smettere di sognare e lo scontro diretto di domenica contro l’Inter rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni nerazzurre. Secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini studia una mossa a sorpresa a supporto degli attaccanti.

SCONTRO DIRETTO – L’Atalanta arriva alla sfida in casa contro l’Inter con grande determinazione, dopo aver umiliato la Juventus all’Allianz Stadium. Con i nerazzurri domenica sarà scontro diretto per la lotta scudetto, a soli tre punti di distanza in classifica. Per affrontare l’Inter, Gasperini potrebbe optare per un attacco a tre, con Charles De Ketelaere e Ademola Lookman a supporto di Mateo Retegui. Ma non finisce qui: un’opzione e tattica che Gasperini potrebbe adottare è l’inserimento di Mario Pasalic sulla trequarti. Il croato ha spesso giocato partite di alto livello negli scontri diretti e potrebbe essere la carta a sorpresa per dare imprevedibilità alla manovra offensiva atalantina.

Gasperini crede nella vittoria dell’Atalanta

CON UN ASSENTE – Oltre alle ambizioni scudetto, la Dea ha anche un tabù da sfatare contro l’Inter. I bergamaschi non battono i nerazzurri da novembre 2018, quando si imposero con un netto 4-1 al Gewiss Stadium. Da allora, in 14 confronti tra tutte le competizioni, l’Atalanta non è mai riuscita a ottenere una vittoria e ha subito sette sconfitte consecutive contro Lautaro Martinez e compagni. Ci riusciranno? Per farlo, però, l’Atalanta dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, assente per infortunio.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli