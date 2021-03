Inter-Atalanta, un solo ballottaggio aperto per Conte

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Ci sarebbe un solo ballottaggio nell’Inter di Antonio Conte sulla formazione che scenderà in campo domani sera contro l’Atalanta

BALLOTTAGGIO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Alexis Sanchez starebbe inseguendo una maglia da titolare. Infatti Lautaro Martinez, pur essendo forte di una stagione finora molto positiva, deve guardarsi dall’attaccante cileno, autore di una doppietta al Parma. Sarebbe dunque aperto un ballottaggio sulla formazione che l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte dovrà schierare contro l’Atalanta, partita valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani sera alle ore 20.45.