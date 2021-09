Inter-Atalanta, c’è il tutto esaurito! Niente vendita biglietti allo stadio

Inter-Atalanta sarà il primo tutto esaurito al Meazza dopo la pandemia. Per l’anticipo della sesta giornata di Serie A la società fa sapere che domani non saranno venduti biglietti allo stadio.

SOLD OUT – Non ci sono più biglietti a disposizione per Inter-Atalanta di domani. Dopo aver sfiorato il tutto esaurito contro il Genoa all’esordio e contro il Real Madrid in Champions League nove giorni fa ora arriva: saranno poco meno di trentottomila gli spettatori al Meazza per l’anticipo della sesta giornata di Serie A. Nella probabile ultima partita a San Siro per l’Inter con solo il 50% di capienza, visto che a ottobre è previsto un allargamento (vedi articolo), tutti i posti occupabili sono già venduti. Non saranno quindi disponibili biglietti domani allo stadio, come fa sapere la società. Per Inter-Atalanta, con calcio d’inizio alle 18, i cancelli dell’impianto apriranno alle 15.30.