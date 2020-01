Inter-Atalanta: testa e muscoli contro ritmo e qualità – CdS

Inter-Atalanta è una delle tante sfide che rende entusiasmante l’ultimo turno di andata di Serie A. Assieme a Lazio-Napoli e Roma-Juventus, la gara tra le due nerazzurre rischia di portare notevoli scossoni ai vertici della classifica. Il “Corriere dello Sport” riassume le differenze tra le squadre che giocheranno il posticipo di stasera.

11 PUNTI – Inter-Atalanta è una sfida dove i punti in palio possono avere un peso specifico ben superiore a quello in classifica. Sebbene la squadra di Antonio Conte goda di un vantaggio di 11 punti sui bergamaschi, un’eventuale sconfitta potrebbe generare una bagarre non indifferente nei primi piani della graduatoria. Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento di forma, che non ha risentito della sosta natalizia. Infatti, nelle ultime 5 gare, l’Inter ha 3 vittorie e 2 pareggi, con 9 gol fatti e 3 subiti. L’Atalanta ha invece 4 vittorie ma anche una sconfitta: ha subito una rete in più (4), segnando però ben 17 reti. I bergamaschi hanno rifilato un duplice 5-0 nelle ultime due casalinghe, a Milan e Parma. Numeri che sottolineano e palesano le differenze filosofiche tra le due compagini: l’Inter ha una straordinaria forza mentale e muscolare, che mutua dal suo condottiero Conte e si traduce in un’organizzazione semi-perfetta. L’Atalanta invece ha una qualità superiore nei singoli, sublimata dal ritmo e dall’intensità trasmessi da Gian Piero Gasperini.