Inter-Atalanta 2-0, il tabellino della partita della Supercoppa Italiana

Inter-Atalanta è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024-2025.

L’UOMO CHE NON TI ASPETTI – Denzel Dumfries manda l’Inter in finale di Supercoppa Italiana. E non in maniera banale: con un gol in rovesciata e con una botta terrificante sotto la traversa! In una serata dove Marcus Thuram esce all’intervallo per un problema fisico da valutare e Lautaro Martinez continua il suo rapporto rivedibile con i gol ci pensa il numero 2 a risolverla. Contro l’Atalanta è un dominio, anche se in alcune occasioni avrebbero potuto segnare i bergamaschi. Invece le occasioni sono tantissime e si risolve tutto nella ripresa: ora sarà finale lunedì alle 20 contro una fra Juventus e Milan. Questo il tabellino di Inter-Atalanta.

INTER-ATALANTA 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni (67′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella (81′ Frattesi), Calhanoglu (67′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76′ Darmian); M. Thuram (46′ Taremi), Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68′ Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Scalvini (62′ Djimsiti), Ruggeri (56′ Éderson); Brescianini, Zaniolo (56′ Lookman); Samardzic (56′ De Ketelaere).

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Bellanova, V. Vlahovic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Cecconi – Bahri; Zufferli; VAR Abisso; A. VAR Meraviglia).

Gol: 49′, 61′ Dumfries.

Ammoniti: Scalvini (A), Carlos Augusto (I).

Recupero: 0′ PT, 6′ ST.