Inter-Atalanta 3-2, il tabellino della partita della 37ª giornata di Serie A

Inter-Atalanta è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo il tabellino della partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023.

È FATTA! – Con una giornata d’anticipo l’Inter si qualifica alla prossima Champions League! Traguardo principale della stagione, tutt’altro che scontato solo una quarantina di giorni fa, raggiunto in anticipo chiudendo i conti contro l’Atalanta. Bastava un pari, ma dopo due minuti è già 2-0: Romelu Lukaku e Nicolò Barella stendono subito i bergamaschi. Accorcia Mario Pasalic, ma di rischi veri e propri per il 2-2 non ce ne sono. Finché, su altra gran giocata di Lukaku, Marcelo Brozovic mandato in porta serve un pallone solo da spingere in rete per Lautaro Martinez. L’autogol finale di André Onana (punizione di Luis Fernando Muriel respinta dalla barriera, gran tiro del colombiano sulla traversa e rimbalzo sul portiere) non cambia i conti. Col Torino all’ultima giornata si potrà far riposare i big in vista di Istanbul. Questo il tabellino di Inter-Atalanta.

INTER-ATALANTA 3-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, A. Bastoni (81’ de Vrij); Dumfries, Barella (81’ Asllani), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (70’ Gosens); Lukaku (81’ Dzeko), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Darmian, Akinsanmiro, Curatolo, A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Toloi, Scalvini; Maehle (86’ Okoli), de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic (61’ Lookman), Éderson (69’ Muriel); Hojlund.

In panchina: Musso, Rossi, Demiral, Colombo, Bernasconi, Falleni.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio (Giallatini – Berti; Colombo; VAR Fabbri; A. VAR Abisso)

Gol: 1’ Lukaku, 3’ Barella, 36’ Pasalic (A), 77’ Lautaro Martinez, 91’ aut. Onana (A)

Ammonito: Toloi (A)

Recupero: 2’ PT, 4’ ST