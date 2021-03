Inter-Atalanta 1-0, il tabellino della partita della 26ª giornata di Serie A

Inter-Atalanta è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021.

FONDAMENTALE! – Vittoria di clamoroso valore per l’Inter, che supera anche l’altro scontro diretto. Contro una signora squadra come l’Atalanta la decide Milan Skriniar, sull’unico tiro in porta della capolista. Samir Handanovic e la difesa blindano la porta, per un pesantissimo 1-0. Confermati il +6 sul Milan e il +10 sulla Juventus in classifica, in una giornata che sembrava favorevole alle inseguitrici. Questo il tabellino di Inter-Atalanta.

INTER-ATALANTA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi (85′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic (77′ Gagliardini), Vidal (52′ Eriksen), Perisic (85′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Sanchez).

In panchina: I. Radu, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti (81′ Palomino); Maehle, Freuler (81′ Pasalic), de Roon, Gosens; Pessina (73′ Miranchuk); Malinovskyi (46′ Ilicic), D. Zapata (70′ Muriel).

In panchina: Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Bindoni – Imperiale; Sacchi; VAR Valeri; A. VAR Ranghetti)

Gol: 54′ Skriniar

Ammoniti: Conte (I, allenatore), Romero (A)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST