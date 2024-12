Inter-Atalanta, si avvicina la vigilia. Inzaghi e le certezze – CdS

L’Inter è già arrivata a Riyadh ieri sera e si sta avvicinando a passi importanti verso la vigilia della semifinale della Supercoppa Italiana. Atalanta all’orizzonte, Simone Inzaghi parte dalle certezze secondo il Corriere dello Sport.

VIGILIA – Domani alle ore 08:30 la vigilia di Inter-Atalanta inizierà con la conferenza stampa di Simone Inzaghi. In seguito ci sarà la seduta di rifinitura finale prima delle scelte definitive dell’allenatore per la semifinale di Supercoppa Italiana. Sarà la sua sesta da allenatore, le precedenti cinque le ha vinte sia con Lazio che con Inter. I nerazzurri sono già a Riyadh, a Malpensa si è intravisto un Davide Frattesi biondo platino per le grandi occasioni.

Inter-Atalanta, Inzaghi si affida alle certezze

CERTEZZE – Inzaghi ha ricevuto pessime notizie dagli ultimi allenamenti del Bper Training Centre. Non ci saranno Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. I due difensori mancano all’appello da più di un mese e non se ne parla di rivederli nemmeno per l’eventuale finale del 6 gennaio. Il loro obiettivo diventa automaticamente la gara di campionato con il Venezia del 12 gennaio. Per questo motivo l’allenatore dell’Inter si affiderà alle sue certezze, a partire dal trio Bisseck-de Vrij–Bastoni. Sulle fasce sicura la presenza di Dimarco e Dumfries, il centrocampo sarà il solito. Davanti infine zero dubbi: Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona