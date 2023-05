Inter-Atalanta, scelto il partner di Lukaku: la probabile formazione – CdS

Dopo aver conquistato la Coppa Italia, nella testa di Inzaghi, e dei suoi giocatori, c’è soltanto questo pensiero. Per guadagnarsi il pass per la prossima Champions League, infatti, sarà sufficiente non perdere contro l’Atalanta. Il tecnico dovrà fare a meno di Joaquin Correa nelle rotazioni e dunque scelto anche il partner di attacco di Romelu Lukaku. Per il resto sarà il solito turnover ragionato: ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Atalanta, a quasi due mesi di distanza da quando era cominciata, salta la rigorosa rotazione in attacco, quella sorta di “gioco delle coppie” divenuto un marchio di fabbrica dell’ultima Inter. Questa sera contro l’Atalanta, in attacco ci sarà regolarmente Romelu Lukaku. Niente da fare per Joaquin Correa. Chi al suo posto? La logica, considerando l’intesa di lungo corso, farebbe dire Lautaro Martinez più di Edin Dzeko. Quello in attacco, come di consueto, non sarà però l’unico cambio. Rispetto la sfida di Coppa Italia giocata in settimana, secondo il quotidiano romano saranno almeno cinque i cambi, a partire dalla porta dove tornerà André Onana a proteggere i pali nerazzurri. Poi ancora spazio in difesa per Danilo D’ambrosio e Stefan de Vrij, con loro confermato Alessandro Bastoni. Stessa linea di centrocampo vista contro la Fiorentina, tranne per Robin Gosens riproposto dal 1′ a sinistra.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport