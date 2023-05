Inter-Atalanta, problemi per Correa: i tempi di recupero – CdS

Questa sera Inter-Atalanta potrebbe essere la gara che, insieme a Juventus-Milan di domani, chiude definitivamente i giochi per la Champions League. Per gli uomini di Inzaghi non sarà però una passeggiata soprattutto per gli strascichi che potrebbe aver lasciato la finale di Coppa Italia. Strascichi che nel finale di gara si sono fatti sentire su Joaquin Correa, che come riportato dal Corriere dello Sport rischia di saltare anche le prossime gare.

ALTRO STOP − Inter–Atalanta nelle ultime stagioni non è mai stata una partita banale. Quest’anno però vincere il derby lombardo potrebbe significare mettere fine alle ambizioni Champions League di una delle due. La formazione che più rischia l’esclusione è quella bergamasca, che a due giornate dal termine si trova a cinque lunghezze dall’Inter terza, e a tre dal Milan quarto. Una sconfitta quindi significherebbe dover dire addio alla massima competizione europea. Viceversa agli uomini di Simone Inzaghi basterebbe un punto per avere la certezza di giocare in Champions anche la prossima stagione. Ottenerlo non sarà però così facile viste le fatiche delle tante partite ravvicinate e della finale di Coppa Italia vinta mercoledì contro la Fiorentina. Vittoria che ha portato in casa nerazzurra anche qualche cattiva notizia. Nel finale di gara si è infatti fatto male Joaquin Correa, il quale ha riportato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Come riportato dal Corriere dello Sport questo problema, oltre a fargli saltare la sfida di questa sera, non gli permetterà di giocare nell’ultima gara di campionato con il Torino. Inoltre potrebbe rischiare di non essere presente anche nella finale di Istanbul contro il Manchester City, situazione che però dovrà essere valutata più avanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno