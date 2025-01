Inter-Atalanta probabili formazioni Supercoppa Italiana: le scelte di Inzaghi

Inter-Atalanta e le probabili formazioni in Supercoppa Italiana, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:00 italiane in Arabia Saudita presso lo Stadio “Al-Awwal Park” di Riad. Partita valida per la Semifinale di Supercoppa Italiana, che è anche la prima dell’anno solare 2025. Ecco le ultimissime novità nell’undici iniziale inzaghiano

RIAD – Il nuovo anno inizia subito con una sfida che vale una finale, quella che l’Inter di Simone Inzaghi vuole conquistare per replicare le ultime tre vittorie consecutive nella competizione. L’avversario in Semifinale di Supercoppa Italiana è l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini, che vuole vendicare il 4-0 a San Siro in campionato. In palio la finale contro la vincente di Juventus-Milan, in campo 24 ore dopo. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Atalanta e le probabili formazioni in Supercoppa Italiana, ma esclusivamente dal lato interista.

Convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: S. Inzaghi (allenatore).

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Supercoppa Italiana

GIOCATORI FUORI LISTA SERIE A: 97 A. Radu.

ALTRI GIOCATORI U22 (PRIMAVERA 1 U20): 55 Matteo Motta.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 12 Di Gennaro (distorsione); 15 Acerbi (elongazione), 28 Pavard (distrazione).

Inter-Atalanta probabili formazioni Supercoppa Italiana: la formazione dell’Inter di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– A centrocampo sulla fascia destra rientra Darmian (20%) ma resta favorito Dumfries (80%).

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 T. Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Atalanta LIVE su Inter-News.it

PROBABILI FORMAZIONI – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Atalanta in Supercoppa Italiana, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Riad (Arabia Saudita) per scoprire le ultime dai campi per le probabili formazioni. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 19:30 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati sia nel pre sia nel post-partita.