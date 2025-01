Inter-Atalanta, probabili formazioni per la Semifinale di Supercoppa Italiana

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 20:00 italiane (22:00 locali), l’Inter affronterà l’Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

INTER-ATALANTA PROBABILE FORMAZIONE CASA – Simone Inzaghi punterà sul collaudato 3-5-2. Davanti a Yann Sommer, ci sarà una linea difensiva composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni. L’assenza di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Matteo Darmian, nuovamente a disposizione, dovrebbe partire dalla panchina ma rappresenterà un’alternativa preziosa a gara in corso. In attacco, il tandem formato da Lautaro Martínez e Marcus Thuram sarà chiamato a guidare la squadra verso la finale. L’ultima volta che i due hanno trovato il gol nella stessa partita risale a 237 giorni fa, in occasione del 5-0 sul Frosinone della scorsa stagione. Dopo la rete ritrovata da Lautaro contro il Cagliari, l’aria di Riad potrebbe essere l’occasione perfetta per riaccendere la combinazione vincente nota come “Thu-La”.

INTER-ATALANTA PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – L’Atalanta è pronta a scendere in campo contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, con una formazione ben definita, un solo dubbio per Gian Piero Gasperini e riguarda la trequarti. Alle defezioni già note di Mateo Retegui e Gianluca Scamacca, si sono aggiunte quelle di Juan Cuadrado e Ben Godfrey. Il tecnico nerazzurro ha scelto di affidarsi a Mario Pasalic nel ruolo di trequartista, al momento preferito a Nicolò Zaniolo. Pasalic offre maggiore equilibrio e una presenza consolidata negli schemi atalantini, mentre Zaniolo, pur essendo meno rodato, rappresenta una scommessa intrigante. A complicare la scelta ci sono anche altre alternative in panchina, come Samardzic e Brescianini, che potrebbero essere impiegati a gara in corso per dare freschezza e nuove idee all’attacco. L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Marco Carnesecchi, chiamato a una grande prova contro l’attacco dell’Inter. La difesa a tre sarà composta da Kossounou, Hien e Kolasinac, che dovranno offrire solidità e attenzione contro la velocità e la tecnica dei nerazzurri. Sugli esterni, Bellanova e Zappacosta avranno il compito di spingere ma anche di contenere le avanzate avversarie.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aido, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Raffaele Di Gennaro (tutti per infortunio).

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

In panchina: Rui Patricio, Rossi; Toloi, Djimsiti, Ruggeri, Palestra, Scalvini, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Zaniolo, Vlahovic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Atalanta: Juan Cuadrado, Godrey e Mateo Retegui (infortunati).